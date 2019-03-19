Безногий мужчина прошел 40 километров на протезах ради борьбы с болезнью матери

Родившийся без ног житель Лондона прошел 40 километров на протезах, чтобы привлечь внимание к болезни своей матери. Об этом сообщает издание Metro.

В 2016 году матери Ричарда Поллинса (Richard Pollins) диагностировали болезнь двигательных нейронов (БДН) — прогрессирующее заболевание, приводящее к ослаблению и атрофии мышц тела. Спустя три года, когда мужчине исполнилось 40 лет, он решил привлечь внимание к проблемам больных, страдающих этим недугом, и создал страницу для сбора пожертвований на фандрайзинговом сайте Just Giving.

В рамках благотворительной акции Поллинс проделал четырехдневный путь по главным достопримечательностям Лондона, а также значимым для его семьи местам. Он признался, что из-за врожденной особенности тела он с детства боялся остаться в инвалидном кресле и не иметь возможности ходить. «Есть масса причин, благодаря которым за 40 лет я поборол свой страх и теперь участвую в подобном челлендже, — объяснил он в личном профиле. — Во многом мне помогла мама. Она сделала невозможное возможным».

Британец справился с поставленной перед собой задачей, несмотря на возникающие в дороге трудности. «К началу последних пяти километров я чувствовал себя неважно», — вспоминает Поллинс. Однако благодаря группе поддержки, его жене и детям, он преодолел все испытания.

В результате ему удалось собрать 1,2 тысячи пожертвований в поддержку больных БДН на сумму 59,4 тысячи фунтов стерлингов (около пяти миллионов рублей).

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