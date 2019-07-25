Главная дорога Сочи обрушилась

Участок трассы Джубга — Сочи обрушился в центральном районе Сочи. Видеозапись с места случившегося опубликована в Instagram-аккаунте chp_sochi.

По данным РИА Новости, обрушение произошло около 17:30 по московскому времени на главной трассе, связывающей населенные пункты вдоль побережья. Никто не пострадал. Из-за ЧП автомобильное движение организовано по одной полосе, его регулируют экипажи ГИБДД.

На место инцидента направлены сотрудники МЧС России.

Последние недели в Сочи идут дожди. Так, 16 июля из-за непогоды оказались подтоплены несколько улиц города. Больше всего пострадал Адлерский район. В тот же день очевидцы засняли на камеру большой водяной смерч, образовавшийся над поверхностью Черного моря.

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