Развеселившая всех на встрече с Путиным девочка попала на видео

НТВ / Telegram

Маленькая девочка оказалась в центре внимания во время встречи жителей пострадавшего от наводнения Тулуна с президентом России Владимиром Путиным в Кремле. Видео опубликовано в Telegram-канале НТВ.

Собравшиеся сидели полукругом. Путин спрашивал семьи из Тулуна, как решаются их вопросы с жильем после наводнения. В это время маленькая девочка вышла в центр круга, задрала юбку на платье и начала что-то лепетать. Поведение ребенка вызвало улыбки у собравшихся, Путин предложил девочке: «Станцуй».

Из-за сильного паводка в Иркутской области было подтоплено 10,8 тысячи жилых домов. Погибли 25 человек. Путин приезжал в Тулун 19 июля и на встрече с жителями назвал неразберихой то, как проходит ликвидация последствий стихии. 25 июля президент поручил правительству завершить до 1 августа формирование списков пострадавших от наводнения и до 10 августа обеспечить им выплаты компенсации в полном объеме.

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