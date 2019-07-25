Ребенок покатался на багажной ленте в аэропорту и расшибся

Ребенок проехал на ленте конвейера в багажное отделение аэропорта и получил травму. Об этом сообщает CNN.

Инцидент произошел в международном аэропорту Хартсфилд-Джексон в Атланте. По словам матери мальчика Эдит Веги, ей пришлось поставить сына на пол, чтобы распечатать посадочный талон. Однако когда она вновь повернулась в сторону ребенка, его уже не было рядом.

Мальчик катался на ленте в течение пяти минут, а затем очутился в багажном отделении. Там его заметили работники аэропорта и остановили конвейер.

В результате ребенок расшиб правую руку, и его отправили в больницу.

В июле пьяная пассажирка покалечила восьмилетнего мальчика на борту самолета авиакомпании Virgin Atlantic. Через 20 минут после взлета 51-летняя Луиза Диксон из Уэльса начала вести себя агрессивно и замахнулась на сидевшую позади женщину. Кроме того, она запустила в ребенка наполненную водой бутылку и сильно ударила его по голове. В итоге Диксон арестовали, теперь ей грозит тюрьма.

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