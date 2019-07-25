Женщины разлюбили оголяться на пляже

Женщины все чаще отказываются загорать топлес. Об этом сообщает Daily Mail.

По результатам исследования Французского института общественного мнения, только одна из пяти француженок в возрасте до 50 лет позволяет себе загорать без верхней части купальника, в то время как 10 лет назад на пляже оголялись 28 процентов женщин, а в 80-х годах прошлого века — 43 процента.

Опрос показал, что девушки в возрасте от 18 до 25 лет боятся снимать купальник из-за неуверенности в себе, страха перед домогательствами и заболеваниями, вызванными влиянием солнечных лучей.

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«Женщинам кажется, что их грудь недостаточно красива, и они пытаются ее спрятать. В наш век ситуация обострилась из-за соцсетей и инфлюэнсеров. Женщины попали в коммерческую систему, которая диктует свои стандарты, заставляя их ненавидеть свои тела», — прокомментировала ситуацию профессор университета города Реймс писательница Камилла Фридво-Меттери (Camille Froidevaux-Metterie).

В марте троих полицейских отстранили от должностных обязанностей за фотографии с полуголыми женщинами на пляже в мексиканском Канкуне. Правоохранителей направили на все городские пляжи в связи с всплеском насилия в штате Кинтана-Роо. В результате троих из них заметили позировавшими с загоравшими топлес туристками во время службы. При этом улыбающиеся полицейские были в бронежилетах и с оружием.

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