Полицейские не устояли перед голыми туристками и попались

Троих полицейских отстранили от должностных обязанностей за фотографии с полуголыми женщинами на пляже в мексиканском Канкуне, сообщает Daily Mail.

Правоохранителей направили на все городские пляжи в связи с всплеском насилия в штате Кинтана-Роо. В результате троих из них заметили, когда они позировали с загоравшими топлес туристками во время службы. При этом улыбающиеся полицейские были в бронежилетах и с оружием.

Фотографии были опубликованы в соцсетях. «Когда проститутки интересуют тебя больше, чем охрана порядка», — прокомментировал снимки один из пользователей в Facebook. По приказу местной полиции этот пост удалили.

Министерство общественной безопасности Кинтана-Роо сообщило, что примет соответствующие меры.

В марте мексиканская неправительственная организация «Гражданский совет по общественной безопасности и уголовному правосудию» опубликовала топ-50 самых опасных городов мира.

На первом месте в рейтинге оказался мексиканский город Лос-Кабос. В 2017 году на каждые 100 тысяч жителей там приходилось 111,33 убийства. За один год число убийств выросло на 500 процентов: с 61 в 2016 году до 365 в 2017-м. На втором месте в списке поставили столицу Венесуэлы Каракас — 111,19 убийства на 100 тысяч жителей. На третьем — еще один популярный у туристов мексиканский город Акапулько (106,63).

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