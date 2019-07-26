Приютившая 118 детей женщина села в тюрьму на 20 лет

Жительницу китайской провинции Хэбэй приговорили к 20 годам лишения свободы за мошенничество в особо крупных размерах. Об этом сообщает BBC News.

В 2006 году 54-летняя Ли Янься, также известная как Ли Лицзюань, зарекомендовала себя в местных СМИ как филантроп. Тогда женщина рассказывала, что ее бывший супруг якобы продал их сына на черном рынке за семь тысяч юаней. По ее словам, ей удалось вернуть ребенка назад, после чего она решила помогать детям.

С 1996 года Янься владела компанией по добыче железа, благодаря чему стала одной из самых богатых женщин Хэбэя. «Я часто замечала возле одной из своих шахт девочку лет пяти-шести, — говорила она газете Yanzhao Metropolis Daily. — Ее отец умер, а мать сбежала. Я приютила ее у себя дома. Она стала моим первым приемным ребенком».

Позже она взяла под опеку десятки бездомных детей и открыла приют «Деревня Любви». К 2017 году в ее детском доме проживали 118 человек. Именно в этом году власти начали получать жалобы на незаконную деятельность женщины.

В мае следующего года полиция обнаружила на ее банковских счетах более 20 миллионов юаней (183 миллиона рублей) и 20 тысяч долларов (1,3 миллиона рублей). Более того, они нашли у Янься дорогостоящие автомобили, такие как Land Rovers и Mercedes Benz. Оказалось, китаянка занималась мошенничеством с 2011 года.

В среду, 24 июля, Ли Янься представала перед судом за вымогательство, мошенничество, подделку документов и нарушение общественного порядка. Помимо тюремного срока, преступницу ждет штраф на 2,7 миллиона юаней (24,8 миллиона рублей).

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