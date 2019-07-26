Официантка тайно лишила беременную женщину алкоголя и поплатилась

Официантка рассказала пользователям Reddit, как тайно подавала беременной женщине безалкогольные коктейли вместо алкогольных, и попала под шквал критики. Тред стал вирусным и собрал около трех тысяч комментариев.

Автор поста вспомнила, как в ее смену в кафе зашли четыре женщины и заказали по фирменному коктейлю заведения. Когда официантка подносила алкогольные напитки, она невольно услышала, что одна из посетительниц находится на четвертом месяце беременности (14 неделя). Тогда она решила, что пару глотков алкоголя не принесут будущей матери вреда.

Однако буквально через пять минут женщины подозвали официантку и попросили повторить коктейли. Она взяла заказ и подговорила бармена приготовить один из напитков без алкоголя. По ее словам, «беременная» клиентка не заметила подмены, пока не увидела чек. Официантке пришлось признаться, что она приносила ей безалкогольные напитки.

Женщина возмутилась, попросила вернуть назад оставленные ранее чаевые и пожаловалась менеджеру. После чего управляющая сделала сотруднице строгий выговор и временно отстранила ее от работы. По словам автора треда, коллектив осудил ее поступок, и теперь она хочет уволиться.

Официантка спросила у пользователей сети, правильно ли она поступила. Многие комментаторы раскритиковали женщину, объяснив, что она могла неправильно понять подслушанный отрывок разговора. Другие добавили, что она была не вправе принимать решения за других.

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