В сети испугались волдырей от солнечных ожогов на спине подростка

Девушка показала страшные солнечные ожоги, которые она получила во время семейного отпуска, и шокировала сеть. Об этом сообщает The Sun.

16-летняя Мейси Скуайрс (Maisie Squires) из Лидса, Великобритания, отдыхала на Кубе. По словам подростка, она постоянно пользовалась солнцезащитным кремом, однако ее кожа все равно сгорела во время часового дайвинга.

На одном из опубликованных ею в Facebook снимков видны два огромных волдыря на красной сгоревшей спине. На другом — насколько эти же волдыри выпирают из-под футболки. «Вот во что превратились мои ожоги утром прямо перед девятичасовым перелетом домой в Англию», — пожаловалась Скуаерс в описании к посту.

Публикацию репостнули 10 тысяч человек. «Тебе срочно нужна медицинская помощь. Я крайне удивлена, что тебе позволили лететь. Это такие ожоги, что тебе, вероятно, понадобится пересадка кожи. И здесь высокая вероятность заражения инфекцией», — предостерег один из них в комментариях. «Боже мой, я даже не могу представить, как тебе больно! Это выглядит ужасно! Надеюсь, ты в порядке», — написал другой.

Позже девушка поделилась снимком своей спины с лопнувшими волдырями. «В больнице мне не стали их удалять, а сказали, что они лопнут сами», — поделилась она.

В июне несколько пассажиров были госпитализированы из-за сильных ожогов, которые они получили из-за мощной турбулентности в самолете. Тряска была столь сильной, что стюардесса, которая везла тележку с напитками, ударилась головой о потолок борта. Горячие напитки вылились на пассажиров и сожгли им кожу.

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