Умерла старейшая в мире горилла-невольница

В американском зоопарке Литл-Рок, штат Арканзас, умерла старейшая жившая в неволе западная равнинная горилла по кличке Труди, ей было 63 года. Об этом сообщается на официальном сайте зоопарка.

Труди перевезли в Арканзас из зоопарка города Буффало, штат Нью-Йорк, 31 год назад. Директор Литл-Рока Сьюзан Альтруи говорит, что за эти годы обезьяна стала «полноценным членом семьи». «Сказать, что мы будем по ней скучать, не сказать ничего, — подчеркнула женщина. — Мы счастливы, что она жила в хороших условиях».

По словам прошлого владельца гориллы, Сида Таннера, Труди была упрямая и всегда «делала то, что хотела». Более того, находясь среди самцов, она вела себя как настоящий вожак стаи, что не свойственно самкам.

Продолжительность жизни западной равнинной гориллы в их естественной среде обитания составляет до 40 лет. В неволе представители этого вида нередко доживают до 50 лет.

В 2017 году сообщалось, что старейшая горилла-невольница по кличке Коло скончалась в возрасте 60 лет в зоопарке американского города Колумбус, штат Огайо. В 2016 году у животного удалили опухоль. В зоопарке считали, что горилла выздоравливает, поэтому ее гибель стала неожиданностью.

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