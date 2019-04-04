Скорбящего над телом матери детеныша гориллы сняли на видео

В национальном парке вулканов на северо-западе Руанды обнаружили детеныша горной гориллы, скорбящего над телом мертвой матери. Ролик с животными опубликовало издание The Mirror.

На кадрах видно, как 35-летний самец Титус (Titus) находится в паре метров от 38-летней самки по кличке Так (Tuck), скончавшейся несколькими часами ранее. На следующих секундах к мертвой горилле подходит детеныш и аккуратно садится ей на живот. Он рассматривает ее тело: лижет, нюхает и тычет лапой.

Представители благотворительной организации по защите горных горилл Dian Fossey Gorilla Fund и сотрудники нескольких институтов изучили необычное поведение зверей. Они отметили, что те животные, которые раньше имели близкий контакт с погибшей особью, проводили возле нее больше времени. Некоторые гориллы сидели рядом с Так по несколько дней.

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