В отсутствии обсуждения оргазмов нашли вину Сталина

История с запретом обсуждения оргазмов — наследие сталинских времен. Об этом в интервью «Новой газете» заявила автор разговорного шоу о вопросах секспросвета «Подруги» Татьяна Мингалимова, известная в интернете как «Нежный редактор».

По ее мнению, в России с детства внушают, что нельзя ярко демонстрировать свои эмоции, мысли и чувства. «О каком оргазме вообще может идти речь? В России и посмеяться громко нельзя, а уж раскрепоститься в постели — вообще невозможная задача», — считает Мингалимова.

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Автор шоу отметила, что скромность, которой учат в России, заставляет замыкаться, и в жизни людям становится тяжело. По словам Мингалимовой, если проговаривать «закрытые темы» публично, становится проще. «Ты реально после этого расслабляешься: господи, да что такого в этой вагине и в этом клиторе?» — говорит блогерша.

Мингалимова заявила, что хотела бы, чтобы в российских школах ввели уроки сексуального воспитания. При этом она отмечает, что специалистов по этой теме не так много. «В России настолько ничего не знают про секс! Кто все это будет объяснять?» — сказала автор «Подруг».

По словам Мингалимовой, с помощью шоу она хочет добиться того, чтобы женщины научились думать о себе, а не зависеть от другого человека. «А если еще появится в массовом порядке сексуальное воспитание общества — это будет совсем круто», — добавила девушка.

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Первое новое шоу «Нежного редактора» было опубликовано на YouTube 27 мая. Выпуск назывался «Как получить оргазм? Все, о чем вы стеснялись спросить и главные мифы». «Для нас удивительно, что мужчины не знают, где что находится у женщины, а женщины стесняются изучать себя. Для этого мы не постесняемся рассказать то, что обычно рассказывать не принято, но сделаем большой шаг вперёд», — говорится в описании видео. Ролик собрал больше миллиона просмотров.

Считается, что в период правления Иосифа Сталина (1924-1953 годы) в стране поменялось отношение к интимному вопросу. Были прекращены программы по интимному воспитанию, отменен декрет «об отмене брака», в 1934 году на законодательном уровне запретили аборты. Также был подписан указ о запрете интимных отношений между мужчинами. В 1936 году вышло постановление ЦК ВКПб «О педологических извращениях в системе Наркомпросов». Вопрос полового воспитания детей оказался закрыт на многие годы.

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