Водитель проигнорировал знак «Обгон запрещен», убил троих и погиб сам

Четыре человека погибли и двое пострадали в лобовом столкновении на 135-м километре Киевского шоссе в Ленинградской области. Как сообщает новостной портал 47news, причиной ДТП стал маневр внедорожника.

Автокатастрофа произошла 28 июля в районе поселка Новые Крупели. Mitsubishi Pajero Sport выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с Kia Sorento. В результате столкновения погибли оба водителя и пассажиры на передних сиденьях — всего трое мужчин и женщина. Двое пассажиров с задних сидений (один из них, предположительно, несовершеннолетний) получили травмы.

Mitsubishi шла на обгон в зоне действия знака «Обгон запрещен». По предварительным данным, авария произошла на подъеме дороги.

Выезд на встречную полосу — самая распространенная причина гибели участников дорожного движения, сообщала ГИБДД в июле. Отмечается, что число аварий, связанных с пьяными водителями, снизилось на 17 процентов (5652), число погибших в них уменьшилось на 31,1 процента (1319), количество раненых — на 14,5 процента (7916).

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