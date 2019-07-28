Названы рискующие уйти под воду регионы России

Журнал National Geographic показал, как изменится мир, если все ледники на планете растают. На смоделированной карте видно, что при таком сценарии под воду уйдут европейская и южная части России.

На затопление этих территорий окажет влияние расширение Средиземного моря, которое в свою очередь повлияет на увеличение Черного и Каспийского морей. От этого процесса также пострадает Украина, вся южная часть которой может оказаться под водой.

Из-за таяния ледников навсегда могут практически исчезнуть такие североевропейские страны, как Нидерланды, Дания и Эстония. Кроме того, полностью затопит Лондон и Венецию. В Северной Америке затопит побережье Атлантического океана, а с ним Флориду и все побережье Мексиканского залива.

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Часть территории Китая, на которой сейчас проживают 600 миллионов человек, тоже уйдет под воду, как и вся Бангладеш. Пострадает и прибрежная Индия.

Меньше всего ущерба глобальные изменения нанесут территории Африки, отмечают в National Geographic. Средиземное море затронет только Каир и Александрию. Однако из-за роста температуры на Земле этот континент может вовсе оказаться необитаемым.

Средиземноморские страны пострадают меньше из-за своей гористости. Внутри Австралии может появиться море. Этот континент также утратит большую часть узкой прибрежной полосы, на которой сейчас проживают четыре из пяти австралийцев.

На то чтобы растопить весь ледяной покров планеты, потребуется пять тысяч лет, отмечает журнал. Таянию льдов способствует выброс углекислого газа в атмосферу, что повышает температуру на Земле.

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