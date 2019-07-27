Показаны разрушительные последствия глобальной катастрофы

Австралийские ученые оценили последствия глобального потепления и заявили, что из-за повышения температуры пострадало более 45 процентов растений в прибрежных водах. Исследование опубликовано в журнале Frontiers in Marine Science.

Специалисты сравнили данные за промежуток времени с 2011 по 2017 годы, когда начала подниматься температура воды. Так, в 2011-м температура воды была выше средней на 2-4 градуса, что уже привело к обесцвечиванию кораллов вдоль тысячи километров побережья и уничтожению сотен километров леса водорослей. Вероятнее всего, это и стало причиной всплеска смертности черепах и дюгоней. В 2013 году наблюдалось обширное обесцвечивание кораллов у побережья Пилбара на северо-западе Австралии.

Самые масштабные обесцвечивания кораллов начали в 2016 году — тогда пострадало более тысячи километров Большого барьерного рифа, а из-за засухи, жары и аномальной низкого уровня моря пострадали мангровые леса по всей Австралии. На следующий год Большой барьерный риф продолжил выцветать, но уже не только его северная часть, но и южная.

По словам ученых, нынешнее состояние растений прямо влияет на всю экосистему региона и приводит к смерти их обитателей: морских беспозвоночных, рыб, черепах и морских млекопитающих. По их оценкам, на восстановление популяций может уйти около 15 лет, а в случае с акулами и другими крупными видами — до 60 лет.

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