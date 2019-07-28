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В Индии родился ребенок-русалка

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В индийском округе Лакхимпур-Кхери, штат Уттар-Прадеш, родился ребенок с сиреномелией, или синдромом русалки. Он прожил меньше часа и скончался, сообщает в воскресенье, 28 июля, The Times of India.

Как отмечает издание, 22-летнюю беременную женщину доставили в местную больницу в субботу, 27 июля. По словам врачей, роды проходили нормально, однако, когда ребенок появился на свет, медики были шокированы: малыш родился со сросшимися ногами и был очень слаб. При этом не представлялось возможным даже установить пол ребенка.

Принимавшие роды врачи предложили срочно перевезти младенца в окружную больницу в столице округа городе Лакхимпур, где ему могли оказать необходимую медицинскую помощь. Однако сделать это не успели — ребенок умер до того, как его родители приняли решение.

Ранее в июле сообщалось, что в штате Уттар-Прадеш родилась девочка с энцефалоцеле — врожденным пороком развития черепа и головного мозга, при котором часть мозгового вещества оказывается вне черепной коробки. Из-за дефекта костной ткани при взгляде на девочку казалось, что на ее затылке растут еще две головы.

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