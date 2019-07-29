Православные Северной Осетии рассказали о дискриминации из-за веры

Православные жители Северной Осетии — Алании пожаловались на дискриминацию со стороны язычников — приверженцев так называемой традиционной осетинской религии, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на обращение прихожан православных храмов к архиепископу Аланскому и Владикавказскому Леониду (Горбачеву).

Письмо стало реакцией на пост от имени члена молодежного парламента республики Романа Габараева, в котором он в нецензурной форме призывал изгонять христиан. Позднее он заявил, что такой записи не делал, а из организации его исключили. В обращении указано, что эта история — не единичный случай, за последние годы «по возрастающей идет атака на православное духовенство и верующих».

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Авторы документа утверждают, что язычники присвоили или уничтожили объекты христианского культурного наследия. Например, сбросили в пропасть иконы и памятные камни, запретили людям с православным нательным крестом посещать древнюю святыню Реком.

Также официальные республиканские СМИ якобы разделяют верующих на «своих», то есть адептов «истинной веры», и «не своих». «Появление экстремистских лозунгов типа "Кто принял христианство, тот перестал быть осетином" транслируется активистами околовластных традиционалистских групп», — отмечается в жалобе.

По словам православных, все это происходит «с молчаливого одобрения властей» и из-за «идейных установок руководства республики». Формально это объясняется празднованием 1100-летия крещения Алании, в рамках которого «полностью игнорируется православная тематика»: не будет проведена роспись кафедрального собора в центре Владикавказа, строительство храма Александра Невского не завершено, нет поддержки православной гимназии и иных социальных проектов церкви.

В разговоре с Ъ архиепископ Аланский и Владикавказский Леонид подтвердил, что прихожане обрисовали реальную картину происходящего, и у РПЦ есть только один выход — «действовать жестко». Он уточнил, что собирается донести эту информацию до патриарха и главы Северной Осетии Вячеслава Битарова, а также обратиться в правоохранительные органы по факту публикации Романа Габараева.

Замминистра республики по делам национальностей Алан Багиев сообщил изданию, что власти безрезультатно ищут авторов обращения. Он добавил, что в ближайшее время будет организована дискуссия с участием христиан и язычников для разрешения конфликта.

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