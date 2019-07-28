В России порассуждали о природе всех грузин

То, что происходит в последнее время в отношениях между Россией и Грузией, не вписывается в грузинский менталитет. Такое мнение в воскресенье, 28 июля, высказал RT член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов.

«По природе своей все грузины — сторонники нормальных отношений с Россией», — заявил Морозов, комментируя прошедший в Батуми митинг за налаживание отношений с Россией.

Политик добавил, что за время его недавней поездки в Грузию у него сложилось впечатление, что это «глубоко дружественная нам страна». Он отметил, что в настоящее время в Тбилиси также склоняются к нормализации ситуации с Абхазией и Южной Осетией, хотя эта тема по-прежнему остается для Грузии больной.

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Ранее 28 июля в центре грузинского Батуми прошел митинг за восстановление нормальных отношений с Россией. Его участники потребовали от руководства страны отказаться от воинственной риторики в адрес Москвы, а также начать «широкомасштабный диалог по тяжелейшим вопросам» с Россией, Абхазией и Южной Осетией.

Отношения между Россией и Грузией обострились в июне на фоне массовых акций протеста в Тбилиси. Они начались после того, как депутат Госдумы занял место спикера грузинского парламента во время заседания Международной ассамблеи православия. После этого президент России Владимир Путин ввел запрет на прямое авиасообщение между Грузией и Россией, который начал действовать 8 июля.

Эскалация конфликта продолжилась после нецензурных высказываний грузинского журналиста в адрес Путина. В частности, Георгий Габуния в эфире телеканала «Рустави 2» назвал его «вонючим оккупантом», после чего в Тбилиси вновь начались акции протеста с требованием отправить Габунию в отставку. 23 июля спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал президента Грузии Саломе Зурабишвили принести публичные извинения перед Россией.

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