Людям предложили записать секс в виртуальной реальности для радости в старости

Компания VR Bangers заявила о запуске программы, с помощью которой люди смогут записать секс со свои партнером в VR для хранения на будущее, сообщает The Next Web.

Утверждается, что программа под названием «Капсула времени» (Time Capsule) позволит «сохранить полностью синхронизированный сексуальный опыт», чтобы воспроизвести его потом, в старости. В пресс-релизе говорится, что под опытом подразумевается запись видео в разрешении 6K и аудио в многоканальном формате, а также «передачу запахов, температуры и тактильных ощущений».

Стоимость участия начинается от 10 тысяч долларов (630 тысяч рублей) и может вырасти в зависимости от пожеланий клиента. Например, в эту сумму не включена аренда красивого помещения, оборудованного под съемки. Профессиональная съемка и монтаж секса будет стоить еще 5 тысяч долларов (315 тысяч рублей).

Автор сайта The Next Web раскритиковал VR Bangers за такой подход к сексу, так как, продвигая программу, компания поддерживает стереотип об отсутствии сексуального желания и удовольствия от полового акта в пожилом возрасте.

Он также подчеркнул, что цена за услуги неоправданно высока, предложив людям, которые бы хотели снять нечто подобное, купить необходимые VR-устройства самим.

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