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Россиянка закрыла ребенка в камере хранения

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Следственный комитет проверяет информацию о том, что в Сергиевом Посаде женщина оставила малолетнего ребенка в камере хранения супермаркета. Об этом сообщается на сайте подмосковного управления ведомства.

Поводом к проверке стали публикации СМИ о том, что женщина оставила двухлетнего ребенка в камере хранения.

29 июля издание «Подмосковье сегодня» сообщило, что посетители супермаркета услышали громкий плач в одной из ячеек камеры хранения, закрытой на ключ. Сотрудники магазина вскрыли шкафчик и обнаружили там двухлетнего ребенка. Как рассказал очевидец Илья Теренжев, мать мальчика заявила, что он сам туда залез. Когда мужчина попытался заснять происходящее, женщина якобы резко «схватила ребенка и убежала».

Очевидец добавил, что передал информацию в местный отдел по делам несовершеннолетних. В магазине ему сказали, что проводят проверку.

Ранее и июле в Казани местные жители нашли на обочине годовалую девочку. Полицейские выяснили, что между ее родителями произошел конфликт и отец посадил годовалую дочь на дороге. Мужчина якобы хотел добиться, чтобы жена «забрала дочку и вернулась домой». Однако женщина тоже ушла, оставив девочку. Когда мужчина вернулся на место, он узнал, что дочь забрала скорая помощь.

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