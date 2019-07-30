Стали известны подробности жизни «ограбивших» магазин игрушек детей

Грабителями магазина детских игрушек в Екатеринбурге оказались мальчики 8 и 12 лет. Об этом ЕАН рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

По словам Горелых, восьмилетний мальчик воспитывается в многодетной семье. Его матери 38 лет, отцу — 42 года, сам он — третий ребенок в семье, еще у него есть брат и три сестры. Семья проживает в двухкомнатной квартире на улице Расточной. Ни мальчик, ни его семья на учете в МВД не состоят.

Двенадцатилетний мальчик, который открыл стрельбу шариками по продавцу, уже не раз уходил из дома и попадался на кражах, он состоит на учете в полиции. Он живет с матерью в доме на улице Бебеля. Женщина воспитывает его одна, ее неоднократно привлекали к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей.

Горелых отметил, что полицейские из подразделения по делам несовершеннолетних готовят документы для передачи в территориальную комиссию по делам несовершеннолетних, где примут меры реагирования.

Ранее стало известно, что двое детей попытались ограбить магазин игрушек в Екатеринбурге. Как сообщал Горелых, инцидент произошел 26 июля в Железнодорожном районе. Один из мальчиков угрожал продавщице игрушечным пистолетом и несколько раз выстрелил в нее, другой должен был украсть игрушки. Отмечается, что дети и раньше приходили в магазин, а сотрудники подозревали их в воровстве. Полиция начала проверку.

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