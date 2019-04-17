Женщина стащила круглую сумму на подарки и заграничные каникулы сына

В Великобритании полиция задержала женщину, похитившую крупную сумму денег на подарки для сына. Об этом сообщает издание Metro.

В промежутке с октября 2017 года по апрель 2018-го Натали Джонстон (Natalie Johnston) из английского города Солфорд, графство Большой Манчестер, украла с последнего места работы 47 тысяч фунтов стерлингов (почти 4 миллиона рублей). Предыдущий работодатель также уличил 39-летнюю женщину в краже 122 тысяч фунтов стерлингов (10,3 миллиона рублей).

По словам прокурора Нигеля Бута (Nigel Booth), британка совершила повторное преступление, чтобы провести больше времени со своим сыном. Женщина понимала, что вскоре ее махинация вскроется, и ребенка отдадут отцу. «На эти деньги она путешествовала с сыном по Риму, Ирландии и Англии. Она также покупала ему подарки ко дню рождения и всячески его баловала», — добавил Бут.

Суд назначил Джонстон наказание в 150 часов исправительных работ. Повторное слушание по делу пройдет 26 апреля.

В 2018 году полиция арестовала 72-летнюю жительницу Парижа, которая украла около тысячи игрушек из магазинов. Женщину вычислили после того, как менеджер одного из магазинов заметил в интернете объявление о продаже игрушек из его торговой точки. При обыске в доме пенсионерки было обнаружено около 40 тысяч евро наличными.

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