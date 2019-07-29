Дети «ограбили» магазин игрушек с помощью игрушечного пистолета

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Двое детей попытались ограбить магазин игрушек в Екатеринбурге. Об этом сообщил руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, передает РИА Новости.

По его данным, инцидент произошел 26 июля в одном из детских магазинов в Железнодорожном районе. Отмечается, что старший ребенок — восьмилетний мальчик — угрожал продавщице игрушечным пистолетом и даже несколько раз «выстрелил» в нее. Другой нападавший, как видно на видеозаписи, должен был украсть игрушки.

«Продавщица заподозрила их в этом и попыталась воспрепятствовать. Когда женщина закрыла двери магазина, одному из мальчиков удалось убежать», — рассказали в МВД. Отмечается, что ранее дети неоднократно приходили в магазин и его сотрудники подозревали их в воровстве.

В настоящее время полиция проводит проверку, по итогам которой будет проведена «соответствующая работа» с мальчиками и их родителями. Скорее всего ребенка, угрожавшего пистолетом, поставят на профилактический учет, добавил Горелых.

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