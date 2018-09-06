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Мальчик поиграл с лазерной указкой и ослеп

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В Великобритании школьник ослушался мать и практически полностью потерял зрение после игры с лазерной указкой. Как сообщает издание The Mirror, ребенок направил луч поочередно в каждый глаз.

Инцидент произошел в городе Ли-он-Си, графство Эссекс, на юго-востоке Англии. В конце августа 39-летняя Эмма Кэрсон (Emma Carson) поддалась на уговоры девятилетнего сына Арчи и купила ему лазерную указку с лучом зеленого цвета. Она велела мальчику никогда не направлять лазер себе в глаза, но его любопытство оказалось сильнее.

Вскоре после этого Арчи пожаловался на темные пятна перед глазами. Сначала Кэрсон не придала этому значения: «Я подумала, что у него проявился такой же эффект, который бывает, если долго смотреть на лампочку». Только спустя несколько дней, когда Кэрсон поняла, что ребенок не различает лица и дорожные знаки, она отвела его к врачу.

Осмотр у офтальмолога показал, что мальчик получил серьезные ожоги сетчатки обоих глаз, а на правом и вовсе прожег глазное дно. Из-за этого у него резко упало зрение, а на рентгенографии это выглядело «подобно следу от пули». Ожог даже изменил цвет глаз ребенка: из темно-зеленых они стали светло-зелеными.

Из-за повреждений Арчи не может читать, различать лица, заниматься спортом и даже самостоятельно переходить дорогу. Он видит предметы только на расстоянии шага. Все остальное ему закрывают черные пятна. Врачи заявили матери, что из-за серьезности травм зрение ребенка вряд ли удастся восстановить.

Разъяренная женщина планирует судиться с магазином и считает, что продажу указок стоит запретить. «Я никогда не думала, что купленная в магазине игрушек вещь может быть столь опасной. И они до сих пор не сняли их с продажи! Лазерные указки сопоставимы с оружием, если могут причинить столь сильный вред так быстро», — заявила она.

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