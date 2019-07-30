В Ялте прошла проектно-аналитическая сессия платформы ФНС России «ПРОдвижение»

Вопросы развития кадрового состава налоговых органов и совершенствования налогового администрирования были в центре внимания третьей региональной проектно-аналитической сессии Молодежной проектной платформы ФНС России «ПРОдвижение». Этот проект является продолжением конкурса «Лидеры России», в котором первый заместитель председателя правительства России – министр финансов Антон Силуанов и руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин выступают в качестве наставников.

Два победителя этого Президентского конкурса — Вероника Прищепа и Илья Косых — стали главными соорганизаторами «ПРОдвижения» в Налоговой службе. Наставником третьей региональной проектно-аналитической сессии платформы также стал глава Республики Крым Сергей Аксенов.

Наставники посетили две площадки, где 290 участников в условиях, максимально приближенных к реальным дедлайнам, оперативно создавали команды, принимали управленческие решения и работали над проектами.

В рамках встречи с молодыми специалистами Михаил Мишустин рассказал, что толчком к созданию «ПРОдвижения» стал успех президентского конкурса «Лидеры России».

Главная особенность проекта — честность и новый подход к проведению обучающих мероприятий. Его участники практикуются в проектном управлении, демонстрируют навыки публичных выступлений, участвуют во встречах с руководством Налоговой службы, а главное — решают реальные задачи налогового администрирования. При этом они могут советоваться со старшими коллегами, перенимать их опыт и учитывать свои ошибки.

«Проект уже доказал свою эффективность. По итогам первых двух сессий в ноябре 2018-го и в мае 2019-го года участники подготовили предложения по автоматизации контроля представления налоговой отчетности и сокращению ее объема, предложили идеи по разработке мобильных приложений, по упрощению деклараций и многое другое. Часть из них уже находится в проработке в центральном аппарате», — отметил глава Налоговой службы.

Такие социальные проекты, как «ПРОдвижение» и «Сделай карьеру сам!», позволяют выявить и поддержать перспективных и ответственных лидеров в масштабах всей страны. Так, за три года в них приняли участие более 2 тысяч сотрудников ведомства. Финалисты конкурсов получили новые назначения и продвижение по карьерной лестнице в налоговых органах. Среди них — новые начальники инспекций и сотрудники центрального аппарата, а один из победителей был назначен на должность заместителя министра финансов Республики Крым.

«Мы с коллегами, наблюдая сегодня за вами, видим ваши горящие глаза, слышим аргументированные споры при решении задач, которые мы предлагали решить вам сегодня. Это и есть главный показатель эффективности платформы», — отметил Михаил Мишустин. Он также сообщил, что следующий этап «ПРОдвижения» пройдет в Казани.

Антон Силуанов, отвечая на вопросы молодых специалистов, отметил, что Налоговая служба — это одно самых перспективных ведомств, а ее сотрудники в курсе всех технологических трендов. «ФНС России преуспела в цифровизации, и это не праздные слова: система прослеживаемости товаров с точки зрения цепочек НДС, новые системы налогообложения малого бизнеса и самозанятых, — обо всем этом в других странах только начинают задумываться. А чем объясняется такой успех? Молодыми кадрами - именно вы создаете идеи и предложения. Мы всегда стараемся помочь молодым продвинуться по социальному лифту, потому что за вами будущее. От того, какие предложения вы внесете и насколько будете креативно мыслить сегодня, во многом зависит развитие финансовых органов нашей страны и ее экономики», — подчеркнул министр.

