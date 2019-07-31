Известный пианист Юрий Розум выступил в колонии для подростков

В Можайской воспитательной колонии УФСИН России по Московской области состоялся концерт классической музыки, организованный международным благотворительным фондом народного артиста России Юрия Розума в рамках проекта «Дети-детям».

Для подростков выступили стипендиаты фонда, исполнив композиции Баха, Вивальди, Шопена, Чайковского, Рахманинова и Мусоргского, пели и русские народные песни.

Концерт завершился выходом самого президента Фонда Юрия Розума, который выступил со своей программой и рассказал воспитанникам о своей жизни, семье, музыкальной карьере и благотворительности. Подростки слушали его с большим интересом.

После выступления артист рассказал «Ленте.ру» о том, что не впервые привозит стипендиатов в колонии: по его мнению, такие выступления оказывают благоприятное воздействие и на осужденных, и на самих музыкантов.

«Мы привозим высокое искусство, культуру в места, где этого явно недостаточно. И видим результат: ребята вовлекаются в новое для них состояние, начинают заряжаться творчеством. Я думаю, если регулярно устраивать такие встречи, у воспитанников колонии во многом поменяется сознание, их эмоциональная жизнь станет намного ярче. И для наших детей, спипендиатов, тоже важно видеть результат воздействия их искусства, как оно может повлиять на настроение, а в некоторых случаях даже поменять мир человека», — отметил Юрий Розум.

Стипендиат фонда, вокалист Елисей Лаптев, исполнивший на сцене оперу« Борис Годунов», рассказал, что подростки были настолько впечатлены выступлением, что один из них после концерта подошел к начальнику колонии и рассказал, что тоже хочет научиться петь.

«Он сказал: "Я так хочу петь", а потом расплакался. Нам рассказали, что этот мальчик приехал из глухой деревни, у него очень тяжелая судьба, и соврешенное преступление оставило на нем очень сильный психологический отпечаток, он впал в депрессию. Мне было жаль ребят — видно, что им не хватает любви, обычного человеческого внимания, потому что они всего лишь дети», — сказал музыкант.

Помимо концерта фонд подготовил для осужденных подростков еще два сюрприза: мастер-классы по живописи и созданию объемных рисунков при помощи 3D ручки. Принять участие в них могли все желающие.

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