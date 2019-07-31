Найден способ заразить любой iPhone через сообщения

Сотрудники входящей в Google команды Project Zero обнаружили шесть опасных уязвимостей в операционной системе iOS от Apple, сообщает ZDNet. Как сообщили эксперты Наталья Силванович (Natalie Silvanovich) и Самуэль Гросс (Samuel Groß), эти баги можно эксплуатировать через приложение iMessage на смартфонах iPhone.

По словам Силванович, четыре найденных уязвимости позволяли злоумышленникам отправлять вредоносный код и заражать устройство пользователя без дополнительных действий — жертве достаточно было открыть полученное сообщение.

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По оценке ZDNet, найденные баги могли быть проданы на черном рынке за сумму не менее пяти миллионов долларов (317,4 миллиона рублей). Допускается, что из-за работы уязвимостей на последних версиях iOS и легкости заражения баги могли продать и за сумму в районе 20 миллионов долларов (1,2 миллиарда рублей).

Отмечается, что пять уязвимостей были устранены лишь в самой новой версии iOS — 12.4, вышедшей 22 июля. По словам Силванович, детали одного из недочетов в ОС не раскрываются, так как даже с последним обновлением его не удалось устранить полностью.

Ранее сообщалось, что найденная в Bluetooth уязвимость позволила отследить местоположение пользователей устройств с операционными системами Microsoft, iOS и macOS.

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