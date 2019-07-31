Огромная искусственная волна накрыла и изранила туристов в аквапарке

mirror.co.uk

Туристов в аквапарке на северо-востоке Китая накрыла трехметровая искусственная волна, в результате чего несколько человек получили травмы. Об этом сообщает Mirror.

Инцидент произошел в парке Shuiyun 29 июля. Как видно на ролике, снятом очевидцами, огромная волна в бассейне внезапно накрывает и сносит несколько человек; за кадром слышны крики туристов. В конце запечатлена лежащая на земле женщина с окровавленными коленями.

В официальном заявлении представители парка пояснили, что в бассейне с искусственной волной сломался механизм и после починки он снова будет открыт. По их данным, в результате инцидента пострадали десять человек.

По информации властей, травмы получили не менее 44 человек, трое из них были госпитализированы с серьезными переломами.

Аттракцион временно закрыли для проверки.

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