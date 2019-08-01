Муж российской боксерши сломал ей челюсть и обвинил ее во всех бедах

Бывшая российская боксерша Наталья Карпович в эфире «России-1» рассказала, как ее избивал первый муж.

Карпович призналась, что вышла замуж в 17 лет, в то время ее мужу был 21 год. Через год у пары родился ребенок. Тогда муж сообщил, что хочет уйти к другой женщине. Во время ссоры он сломал спортсменке челюсть, из-за чего Карпович попала в больницу. По словам врачей, у нее могло пройти кровоизлияние в мозг, однако им удалось не допустить этого.

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Затем боксерша вернулась к мужу, потому что хотела, чтобы у дочери был отец. Пара прожила вместе еще месяц, однако затем они разошлись. Через 20 лет спортсменка встретилась с бывшим мужем. Он посчитал Карпович виноватой во всех бедах.

Карпович — мастер спорта по боксу. В 2002 год она стала обладательницей серебряной медали первого женского чемпионата мира по боксу.

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