Россия испытала военный интернет

Министерство обороны России протестировало работу военного интернета. Об этом сообщают «Известия».

В ведомстве рассказали, что обмен информацией производился с помощью высокозащищенной локальной беспроводной сети, которая позволяла передавать файлы большого объема. Пункты управления находились на расстоянии более двух тысяч километров, скорость передачи составляла 300 мегабит в секунду.

Сеть, которую создали в ходе учений, полностью автономна и не имеет точек связи с «внешним» интернетом. Переданная информация была зашифрована, что позволило избежать утечек. Военные развернули всю необходимую технику в течение часа.

Главная задача таких каналов связи — передача и обработка данных для систем автоматизированного и боевого управления. Помимо этого подобные сети могут быть использованы в зонах чрезвычайных ситуаций, где возникают проблемы с мобильной связью и интернетом.

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