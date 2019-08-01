Завод по производству сыров построят в Наро-Фоминском округе в 2020 году, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин. Его цитирует корреспондент «Ленты.ру» в четверг, 1 августа.

«Проектная мощность предприятия составит до 60 тонн переработки молока в сутки, или порядка шести тонн готовой продукции», — рассказал Разин.

Планируется, что проектные работы завершатся до конца 2019 года, уточнил он. Строительство предприятия, включая монтаж оборудования и ввод в эксплуатацию, будет проведено за полтора года. Инвестиции в проект превысят 600 миллионов рублей, добавил министр.

Завод будет выпускать мягкие, полутвердые и твердые сыры. Будущее производство даст около 90 дополнительных рабочих мест в округе.

Ранее в регионе при содействии региональных властей был создан сырный кластер. Старт строительству первым четырем заводам дал губернатор Московской области Андрей Воробьев 17 июля.

Проект позволит региону выйти в лидеры по производству сыра, а также существенно повысить инвестиционную привлекательность Подмосковья,

уверены в правительстве.