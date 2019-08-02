Слишком тесный контакт женских лиц с мужскими ягодицами возмутил зрителей шоу

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Пользователи соцсетей возмутились тем, как в японском телешоу AKBingo девушки поучаствовали в конкурсе, по условиям которого они должны были смотреть на мужские ягодицы, сообщает Insight.

Во время эфира девушкам предложили поучаствовать в соревновании. Его условием было сесть на стул и наблюдать, как мужчина в одних трусах приближается к их лицу на движущейся платформе.

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Как сообщает The Television, ради конкурса оголился японский комик Акихито Курокава (Akihito Kurokawa), выступающий под псевдонимом «Курочян». Победительницей становилась та участница, которая максимально близко подпустила чужую пятую точку к своему лицу. Подсчет велся с помощью специальной линейки. Девушки могли в любой момент остановить платформу нажатием кнопки.

Первая участница, Юи Огури (Yui Oguri), решила прекратить сближение на отметке в 35 сантиметров. Другие конкурсантки пытались сократить это расстояние ради выигрыша. Победительницей стала Сатоши Акимото (Satoshi Akimoto), которая прикоснулась своим лицом к заду мужчины.

Пользователи сети посчитали, что такие действия в отношении девушек некорректны. На сайте передачи указано, что так проходил отбор новых участниц популярной музыкальной группы AKB48. Юзеры посчитали, что немногим хотелось бы так начать музыкальную карьеру. Некоторые заявили, что увиденное их шокировало.

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