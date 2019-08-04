В Верховной Раде появится искусственный интеллект

Президентская партия «Слуга народа» собирается использовать технологии искусственного интеллекта для борьбы с коррупцией в Верховной Раде. С таким заявлением выступил будущий депутат от партии Давид Арахамия, сообщает «Интерфакс-Украина».

По словам Арахамии, в парламенте будет установлено программное обеспечение, которое будет анализировать голосование всех депутатов Верховной Рады. Он считает, что с его помощью можно будет отслеживать попытки коррупции со стороны парламентских групп и предотвращать их. Механизм будет направлен на отслеживание появления групп влияния посредством появления аномалий в голосовании.

«Условно говоря, вы два месяца голосовали так, а потом внезапно девять человек голосуют по немножко другому сценарию. Не в том смысле, что не все, как один, а отличаемо от обычного», — пояснил Арахамия. По его словам, система будет указывать на аномалии, а разбираться с причинами их появления будут уже обычные люди. Как уточняет будущий депутат, в команде Владимира Зеленского эту систему назвали «Большой брат».

Арахамия занимал четвертое место в списке президентской партии на выборах в Верховную Раду. По данным украинских СМИ, он будет предложен на должность главы фракции «Слуги народа».

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