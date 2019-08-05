Пассажиры самолета устроили переполох из-за летучей мыши на борту

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Летучая мышь появилась в самолете американской авиакомпании Spirit Airlines, летевшем из города Шарлотт (штат Северная Каролина) в Ньюарк (штат Нью-Джерси). Об этом сообщает Independent.

Животное обнаружили в салоне спустя полчаса после того, как самолет оторвался от земли. Летевший этим рейсом Питер Скаттини снял видео, на котором видно, что испуганные стюардессы и пассажиры кричат и закрываются руками от мыши. Один из путешественников даже скрылся от животного в туалете. В итоге летучую мышь поймали и благополучно доставили в аэропорт.

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