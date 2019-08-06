Беженец в Германии покусал полицейского и собаку при задержании

В немецком городе Ротвайл мигрант при задержании покусал сотрудницу правоохранительных органов и служебную собаку, пишет Die Stuttgarter Zeitung.

Отмечается, что мужчина ходил по улице с ножом и агрессивно вел себя с прохожими. Когда его попытались задержать, он укусил стража порядка и хотел сбежать. Однако за ним бросилась служебная собака, которую беженец также несколько раз укусил. Кроме того, он нанес травмы еще двум полицейским.

В результате правонарушителя удалось задержать. Ему были предъявлены обвинения в нападении и сопротивлении при задержании.

Осенью прошлого года в бельгийской столице Брюсселе мигрант напал на полицейского с ножом в одном из парков города. Правоохранитель получил легкие травмы и был отправлен в больницу. Сообщается, что после нападения сотрудники полиции открыли огонь по нападавшему, ранив его в грудь и в ногу. Мужчина также был госпитализирован. По словам очевидцев, инцидент произошел, когда полицейский разбудил спящего в парке мигранта. Он впал в панику и ударил сотрудника правоохранительных органов, в ответ на что тот использовал перцовый баллончик. Затем мигрант достал нож и напал на полицейского.

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