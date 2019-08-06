ФСБ сможет блокировать сайты без суда и Роскомнадзора

Одна из структур ФСБ сможет инициировать разделегирование различных доменов сайтов, если они будут признаны нарушающими закон. Как сообщает «Коммерсантъ», такое право получил Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ).

В составе Координационного центра доменов структура будет бороться с различными источниками виртуальных атак. Предполагается, что структура будет следить за такими опасными явлениями, как фишинговые кампании, атака зараженным ПО или бот-сетями.

Новый статус позволит НКЦКИ ФСБ напрямую жаловаться на подозрительные ресурсы регистраторам доменов. Несмотря на то что разделегирование не описано российским законодательством как запретная мера, подразделение фактически сможет оперативно блокировать ресурсы: прекращение делегирования имен по сути блокирует сайт. Отныне процедура будет проходить намного быстрее, чем через суд и надзорное ведомство (Роскомнадзор).

Соглашение о присоединении структуры подписано 30 июля. Координационный центр был создан по приказу директора ФСБ осенью 2018 года.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!