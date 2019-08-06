Автомобиль насмерть сбил вышедшего за хлебом ветерана «Нормандии – Неман»

Один из последних российских ветеранов французского авиационного полка «Нормандия — Неман», воевавшего в годы Великой Отечественной войны, Юрий Максаев скончался в Москве в возрасте 93-х лет. Об этом на своей странице в Facebook сообщает посольство Франции в России.

Причину смерти дипломаты не уточняют, но, по данным портала «МК», 3 августа Максаев был сбит машиной и скончался в больнице в тот же день. Как утверждает издание, ветеран вышел в магазин за продуктами. Возвращаясь домой он переходил дорогу в неположенном месте. В этот момент на него наехал автомобиль ВАЗ, за рулем которого находился 50-летний житель Москвы.

По словам водителя, пешехода он заметил в последний момент и сразу нажал на тормоз. «Он отлетел на асфальт, ударился головой и потерял сознание. Из сумки выпала буханка хлеба», — рассказывает мужчина. Скорость транспортного средства, добавил он, была не более 45 километров в час.

В больницу Максаев был доставлен без сознания. Врачи диагностировали черепно-мозговую травму и перелом правой голени. Смерть ветерана наступила в 13:10. Обстоятельствами аварии занимаются следователи. Назначена проверка, в ходе которой будет установлено, мог ли водитель избежать столкновения.

Посольство Франции в России выразило соболезнования родным и близким Максаева. Дипломаты отметили, что он «трепетно относился к франко-российскому братству».

Максаев родился в 1926 году. В 1943-м он поступил в военное училище летчиков, с мая 1944 по июнь 1945 года служил техником во 2-й эскадрилье истребительного полка ВВС «Свободной Франции» «Нормандия», где обслуживал двигатели самолетов Як-3, на которых летали французские летчики. После войны он служил инженером 18-го гвардейского истребительного авиаполка — побратима французского авиаполка «Нормандия-Неман». С 1951 года работал в гражданской авиации. Максаев был удостоен высоких французских и советских наград, среди которых знаки кавалера ордена Почетного легиона, который он получил за проявленное мужество.

В 2017 году во Франции на 97-м году жизни скончался последний пилот авиаполка «Нормандия-Неман» Гаэль Табюре, который во время Второй мировой войны принимал участие в боях против Германии и ее союзников на Восточном фронте.

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