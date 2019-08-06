Раскрыт секрет создания самого популярного нового хита

Кантри-музыкант Билли Рэй Сайрус написал свою часть текста к песне Old Town Road за десять минут перед записью. Об этом исполнитель признался в эфире Taste of Country, видеозапись его речи опубликована на YouTube.

Сайрус поведал, что поучаствовать в записи песни, созданной рэпером Lil Nas X, ему по почте предложил лейбл Columbia Records. Музыкант признался, что до этого не знал о существовании хип-хоп-исполнителя. Он отметил, что не представлял, что может добавить в его композицию — она казалась ему завершенным хитом.

«Я изучил песню, проникся ей и пришел к ним на следующий день. Они сказали: "Мы хотим, чтобы ты записал свой куплет". А я никогда раньше не писал по указке», — поведал он.

Музыкант заявил, что написал свой куплет вместе с афроамериканской поэтессой Джослин Дональд за десять минут до записи в студии. Он добавил, что из куплета в итоге вырезали упоминание марихуаны.

30 июля стало известно, что песня Old Town Road американского рэпера Lil Nas X побила рекорд чарта Billboard Hot 100. Трек продержался на первом месте в течение 17 недель.

Месяцем ранее Lil Nas X объявил, что он гей.

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