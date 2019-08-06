Озвучен суровый приговор отправителю бомб Клинтон и Обаме

Суд города Нью-Йорк приговорил к 20 годам заключения Цезаря Сэйока за отправку 16 самодельных бомб членам Демократической партии США и противникам президента Дональда Трампа. Об этом сообщает CNBC.

Отмечается, что обвиняемый во время суда признал полностью свою вину, при этом утверждая, что не думал никому причинить зла. «Больше всего на свете хочется, чтобы я мог повернуть время вспять и не делать то, что я сделал... Я чувствую боль и страдания этих жертв», — сказал Сэйок. Судья же отметил, что несмотря на то, что ни одно из устройств не взорвалось, действия подсудимого были направлены на внушение чувства страха политикам.

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Полиция арестовала Сэйока по подозрению в рассылке бомб политическим оппонентам Трампа в октябре 2018 года. Изначально он отрицал свою вину, однако затем раскаялся в содеянном.

В период с 22 по 26 октября было найдено 12 взрывных устройств. Их направили бывшему госсекретарю, кандидату на пост главы государства Хиллари Клинтон, 44-му президенту США Бараку Обаме, бывшему генеральному прокурору Эрику Холдеру, сенатору Кори Букеру, актеру Роберту Де Ниро и миллиардеру Джорджу Соросу. Члену палаты представителей Максин Уотерс и бывшему вице-президенту США Джо Байдену отправили по две бомбы. Кроме того, посылки на имя экс-директора ЦРУ Джона Бреннана и бывшего директора Национальной разведки США Джеймса Клеппера пришли в офис CNN.

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