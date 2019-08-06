Кривое зеркало в модном журнале заставило фанатов Меган Маркл возненавидеть ее

Поклонники британской монаршей семьи раскритиковали сентябрьский выпуск журнала Vogue, редактором которого стала герцогиня Сассекская Меган Маркл. Как сообщает таблоид The Sun, их разочаровала зеркальная обложка.

Для передовицы Маркл выбрала 15 портретов современных женщин, которые, по ее мнению, изменяют мир. На месте 16-го портрета находится зеркальная поверхность, чтобы каждая читательница могла почувствовать себя частью общемирового движения.

Однако качество отражающей поверхности разочаровало покупателей: их изображения в обложке напомнили им монстров из фильмов ужасов и странные отражения в зале кривых зеркал. «Ваше отражение во "вдохновляющем" зеркале выглядит как что-то из гротескного зала зеркал на заброшенной ярмарке в фильме ужасов от Hammer Film», — заявила одна из читательниц в соцсетях.

Ранее Маркл отказалась от идеи поместить себя на обложку журнала, так как сочла это эгоистичным. Для выпуска она также взяла интервью у бывшей первой леди США Мишель Обамы.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!