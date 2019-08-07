Смартфоны на Android оказались под угрозой взлома

В чипах Qualcomm, используемых в смартфонах с операционной системой Android, обнаружена уязвимость, из-за которой устройства можно взламывать беспроводным способом, сообщает Android Central.

Отмечается, что уязвимость под названием QualPwn позволяет обойти защиту чипа и дает злоумышленнику доступ к устройству. В результате хакер может дистанционно загрузить на смартфон вредоносное программное обеспечение и заполучить личные данные.

Эксперты компании Tencent Blade Team отметили, что проверили работоспособность уязвимости на таких смартфонах с чипом Qualcomm, как Pixel 2 и Pixel 3. Устройства удалось взломать, в связи с чем они допускают, что жертвами также могут стать владельцы большинства гаджетов с чипами Snapdragon 835 и 845.

В Google сообщили, что Qualcomm в курсе уязвимости. Им уже отправили патч, который включен в августовское обновление Android. В настоящее время нет информации о том, была ли уязвимость использована против кого-либо. Отмечается, что владельцам смартфонов Samsung, Motorola, LG и некоторых других брендов нужно будет дождаться появления патча в ближайшие дни или недели.

В июле сообщалось, что найденная в Bluetooth уязвимость позволила отследить местоположение пользователей устройств с операционными системами Microsoft, iOS и macOS.

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