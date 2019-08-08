Банки США собрали документы на заподозренных в связях с Трампом россиян

Крупнейшие банки США предоставили Конгрессу «тысячи страниц» документов, которые касаются россиян, заподозренных в связях с американским президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

В частности, сведения о россиянах передали такие банки, как Bank of America, Citigroup, Deutsche Bank, JPMorgan, Morgan Stanley и Wells Fargo. Отмечается, что документы касаются тех граждан России, кто мог иметь дела с Трампом, его семьей или бизнесом.

18 апреля 2019 года спецпрокурор США Роберт Мюллер опубликовал свой доклад о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года. В нем говорится, что Москва действительно вмешивалась в американский избирательный процесс, однако существовавшие подозрения о связи российской стороны и Дональда Трампа подтвердить не удалось.

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