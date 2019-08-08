Американец избил ребенка за отказ снять кепку во время гимна

На родео в американском штате Монтана мужчина избил 13-летнего мальчика из-за того, что тот не снял головной убор во время исполнения гимна США. Об этом сообщил новостной портал NBC News.

Ребенок госпитализирован с серьезной травмой: сообщается, что у него пошла кровь из ушей после того, как 39-летний Курт Джеймс Брокуэй схватил его за горло и бросил на пол.

По словам Брокуэя, он заметил, что мальчик стоит в бейсболке во время исполнения национального гимна, и попросил его снять головной убор, а в ответ получил ругательства. По свидетельству очевидцев, сразу после нападения мужчина стал оправдываться перед окружающими тем, что подросток «осквернил гимн».

Брокуэй арестован, ему предъявлено обвинение в тяжком преступлении — нападении на несовершеннолетнего. По информации полиции, в 2011 году мужчина был осужден за нападение с применением оружия.

В феврале сообщалось о случае, когда школьник отказался присягать флагу США и назвал правительство и страну расистскими. Конфликт с учительницей закончился для него вызовом полицейских и арестом.

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