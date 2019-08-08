Названы самые грязные города России

Проведенный в 200 крупных городах России опрос показал, что хуже всего экологическую обстановку на своей малой родине оценивают жители Киселевска, Белово, Норильска, Воркуты и Якутска. Об этом говорится в предоставленных «Ленте.ру» материалах исследования аналитиков Domofond.

Исследование охватило 90 тысяч жителей 200 крупных городов России, средняя по стране удовлетворенность горожан экологией составила 6,6 балла из 10 возможных. Лучший показатель — 8,8 балла — зафиксирован в Геленджике, похожие показатели отмечаются в Ейске (8,7), Сочи и Ессентуках (оба — 8,6 балла).

Хуже всего оказалась оценка жителей Норильска: состояние экологии в своем городе они оценили на 1,9 балла из 10. «На улице воздух часто пахнет серой, во рту отдает кисловатым привкусом, жженой резиной», — приводятся в исследовании наиболее распространенные жалобы норильчан на состояние местной экологии.

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Несколько выше оказались показатели небольших угледобывающих городов Кемеровской области — Киселевска (2,7 балла) и Белово (3,4 балла). По информации Domofond, жители Киселевска чаще всего жалуются на черный снег, выпадающий в городе зимой, а жители Белово — на затрудняющую дыхание пыль с отвалов Бачатского угольного разреза.

В пятерку самых загрязненных городов по отзывам местных жителей вошли также Воркута и Якутск — показатели этих городов составили 3,6 балла. Менее четырех баллов получили Первоуральск (Свердловская область), Прокопьевск и Ленинск-Кузнецкий (Кемеровская область), Новокуйбышевск (Самарская область), а также подмосковный Клин.

Москвичи оценили состояние экологии в городе на 7,2 балла, петербуржцы — на 6,8 балла, уточняется в исследовании. Ранее проведенный опрос российских горожан относительно уровня загрязненности улиц показал, что по количеству недовольных чистотой города жителей лидирует Махачкала. Второе и третье места рейтинга достались Омску и Брянску.

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