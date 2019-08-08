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Юношеские команды «Барселоны» и «Интера» сыграют с «Локомотивом» и ЦСКА

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В Москве состоится международный юношеский футбольный турнир UTLC Cup. Об этом «Ленте.ру» сообщили организаторы соревнований.

В турнире примут участие юношеские команды «Барселоны», дортмундской «Боруссии», «Лиона», «Интера», минского «Динамо», японской «Иокогамы», китайского «Чжэцзян Гринтаун» и казахстанской «Астаны». Россию на соревнованиях представят столичные ЦСКА и «Локомотив». Железнодорожники станут хозяевами UTLC Cup.

Матчи турнира пройдут с 20 по 25 августа на стадионе «Сапсан Арена». Финальный поединок состоится 25 августа на стадионе «РЖД Арена», являющемся домашней ареной «Локомотива».

Турнир проводится третий год подряд. Действующими чемпионами являются футболисты пражской «Спарты», которые в прошлогоднем финале обыграли «Йокогаму» со счетом 1:0.

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