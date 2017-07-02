В Санкт-Петербурге завершился пятый чемпионат по футболу для дружбы

В Санкт-Петербурге в рамках пятого сезона детской международной социальной программы компании «Газпром» «Футбол для дружбы» состоялся чемпионат по футболу для дружбы. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Турнир объединил под своим флагом юных футболистов из 64 стран. Мальчики и девочки 12 лет были объединены в 8 международных Сборных дружбы. Роль тренеров выполняли молодые специалисты из числа участников предыдущих сезонов проекта.

Матчи проходили под девизом дружбы и равенства. В финальной встрече Оранжевая сборная одержала победу над Фиолетовой командой со счетом 4:3. Все участники были награждены медалями, грамотами и специальными призами от Российского футбольного союза.

Международный детский социальный проект «Футбол для дружбы» реализуется компанией «Газпром» с 2013 года. Проект объединяет детей разных национальностей, разного пола, разных физических возможностей. Дружба, мир и равенство - ключевые ценности, которые продвигают участники «Футбола для дружбы». Цель проекта — развитие детского футбола, воспитание толерантности и уважения к различным культурам и национальностям у детей из разных стран. Ключевые ценности, которые поддерживают и продвигают участники, — дружба, равенство, справедливость, здоровье, мир, преданность, победа, традиции и честь.