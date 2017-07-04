События в рамках программы «Футбол для жизни» осветили юные журналисты

В течение пятого сезона программы «Футбол для дружбы» работал Международный детский пресс-центр, юные журналисты освещали события программы в своих странах. Об этом сообщает в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Работники прессы готовили новости и материалы для ведущих международных спортивных СМИ, участвовали в создании материалов для международного ТВ-канала «Футбол для дружбы», ежедневной детской газеты, официального радиоканала программы и детских интернет-ресурсов. Материалы готовились на 43 языках. Финальные мероприятия Международной детской социальной программы «Футбол для дружбы» освещали более двух тысяч журналистов со всего мира.

Международный детский форум «Футбол для дружбы» состоялся 2 июля. В мероприятии приняли участие более 1000 гостей из 64 стран мира — юные футболисты (мальчики и девочки, в том числе с инвалидностью), журналисты ведущих международных СМИ, звезды футбола, чемпионы Олимпийских и Паралимпийских игр, легенды ФИФА, руководители ФИФА, Олимпийского Комитета России и международных детских благотворительных фондов, главы футбольных федераций.

В 2017 году впервые был дан старт Эстафете дружбы — национальным этапам отбора юных футболистов и юных журналистов во всех странах-участницах. Результаты и имена участников были объявлены 25 апреля в Международный день футбола и дружбы, когда по традиции к участникам программы присоединились сотни тысяч детей и взрослых и в рамках празднования повязали друг другу официальный символ программы — Браслет дружбы.

Международный детский социальный проект «Футбол для дружбы» реализуется ПАО «Газпром» с 2013 года. Проект объединяет детей разных национальностей, разного пола, разных физических возможностей. Дружба, мир и равенство - ключевые ценности, которые продвигают участники «Футбола для дружбы». Цель проекта — развитие детского футбола, воспитание толерантности и уважения к различным культурам и национальностям у детей из разных стран. Ключевые ценности, которые поддерживают и продвигают участники, — дружба, равенство, справедливость, здоровье, мир, преданность, победа, традиции и честь.