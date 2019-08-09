Десятки тысяч BMW отзовут в России

В России отзывают 22,3 тысячи BMW пятой и шестой серии из-за дефекта, который может привести к сбоям в работе автомобиля вплоть до невозможности его завести. Об этом сообщается на сайте Росстандарта.

Причиной отзыва стала возможность коррозии в резьбовом соединении плюсового провода аккумуляторной батареи при долговременном воздействии, например, вибрации и смене температуры в сочетании с повышенной влажностью и экстремальной нагрузкой от соли, входящей в состав антигололедных реагентов.

В отдельных случаях резьбовое соединение может нагреваться из-за повышенного переходного сопротивления или тока утечки по поверхности. В результате при определенных обстоятельствах в случае нагрева резьбового соединения возможны оплавления.

Отзыву подлежат автомобили, реализованные с июня 2003 года по август 2010-го. Владельцев машин проинформируют о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для ремонта с помощью рассылки или по телефону.

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