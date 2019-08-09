Назван мощный козырь Китая в торговой войне

Главным козырем Пекина в противостоянии Вашингтону после очередной эскалации торговой войны и решения китайской стороны ослабить юань становится американский госдолг. Об этом пишет CNN.

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Китай является главным иностранным кредитором США — Пекин держит американских казначейских облигаций на 1,1 триллиона долларов. В теории, если Китай решит воспользоваться этим фактом и начнет продавать американский госдолг, это может привести к резкому падению стоимости государственных ценных бумаг и, как следствие, росту доходности по ним из-за роста рискованности актива. В результате стоимость обслуживания госдолга для США резко возрастет.

Между тем доходность казначейских облигаций влияет на стоимость коммерческих и потребительских кредитов. Поэтому потенциальные действия Пекина также отразятся на корпоративных облигациях, стоимости ипотеки и автокредитов в США, что негативно повлияет на темпы роста американской экономики.

«Однако есть ряд важных причин, почему Китай, скорее всего, не нажмет на курок. Во-первых, это просто может не дать ожидаемого результата. Во-вторых, это может также ударить по китайской экономике», — пишет CNN.

Так, подобный шаг приведет к усилению юаня, что невыгодно Китаю, который в последнюю неделю ослабляет нацвалюту, чтобы таким образом надавить на США предоставить своим производителям преимущество в виде более дешевого чем у конкурентов товара.

Народный банк Китая на текущей неделе понизил курс национальной валюты к доллару до минимальных значений с 2008 года. После этого США обвинили КНР в валютных манипуляциях и пригрозили обратиться в Международный валютный фонд (МВФ). Между тем 8 августа американский президент Дональд Трамп выразил обеспокоенность укреплением курса доллара, что, по его словам, отрицательно влияет на конкурентоспособность американских компаний.

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