Заседание парламента остановили из-за испорченного депутатом воздуха

Заседание местного парламента в Кении остановили из-за испорченного одним из депутатов воздуха. Об этом сообщает Daily Mail.

Сообщается, что парламентарии округа Хома Бэй во время сессии начали обвинять друг друга в метеоризме. Главный подозреваемый сразу отверг все обвинения, заявив, что не смог бы так поступить в присутствии коллег. Спикер же законодательного органа распорядился найти освежитель воздуха с любым ароматом во время объявленного перерыва.

Отмечается, что помещение само проветрилось до того, как смогли найти освежитель.

В марте сообщалось, что австралийский суд разрешил начальнику испускать газы в сторону сотрудника, так как это, по его мнению, не обязательно является травлей.

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